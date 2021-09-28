Врач рассказала, что есть по вечерам для улучшения сна

Врач отметила, что еда дейтсвительно может сказываться на циркадных ритмах. За эти колебания интенсивности биологических процессов отвественен гормон мелатонин, синтезируемый из аминокислоты триптофан. Последний можно найти в составе ряда продуктов. В частности, много его содержится в курином мясе, в связи с чем его рекомендуется есть по вечерам. Также триптофаном богаты кунжут, овсянка и молоко.

Помимо прочего воздействие на синтез мелатонина оказывает и омега-3-ненасыщенные жирные кислоты. Их можно найти в жирной рыбе, в частности в сардине, анчоусах, скумбрии и лососе. В вечернее время диетолог порекомендовала есть миндаль, фисташки, свежую вишню или черешню.

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