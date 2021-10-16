Врач рассказала, что мужчины становятся злыми из-за «женского» гормона в организме

Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала в интервью радио Sputnik о том, что на самом деле не только тестостерон определяет поведение мужчин, но и другой гормон — эстрадиол. Несмотря на то, что этот гормон считается женским, он есть и у мужчин, а тестостерон, в свою очередь, — у женщин. Разница, по словам специалиста, — в их количестве. Для мужчин и женщин нормой считаются разные уровни этих гормонов.

«У нас нет качественного различия "мужских" и "женских" гормонов, но есть разница в их количестве. То есть в организме мужчин есть эстрадиол, а у женщин есть тестостерон, просто уровень этих гормонов отличается. Для многих это откровение, но агрессия, раздражительность и эмоциональная неустойчивость с негативным оттенком больше свойственны людям с повышенным уровнем эстрадиола», — отметила Зухра Павлова.

Согласно источнику, необходимо понимать, что если мужчина сильно раздражителен, это может говорить, в том числе и о проблемах с гормональным фоном. У мужчины может быть подавлен уровень тестостерона, а уровень эстрадиола, наоборот, зашкаливать. «Тестостерон изначально больше отвечает за скорость мышления, за качество мышления, за интеллект, за уверенность. А понятие "эстрогены", объединяющее три гормона — эстрадиол, эстрон и эстриол, — переводится с греческого как "страстность", "эмоциональность". Но эмоции бывают как положительные, так и отрицательные», — подчеркнула эксперт.

По её словам, может быть так, что тестостерон начинает трансформироваться в эстрадиол из-за избыточности жировой ткани у мужчин. Именно в ней протекают эти процессы.

«Чтобы тестостерон у мужчин не перетекал избыточно в эстрадиол, у них не должно быть лишней жировой ткани. Что касается женщин, им нужно следить, чтобы в организме не было избыточного количества гормонов», — объяснила Павлова.

Также она отметила, что если мужчина замечает в себе агрессию, ему необходимо обратиться к специалисту. Потому что проблема может быть как психологической. так и соматической, гормональной.