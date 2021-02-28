Врач рассказала, что опасно есть на завтрак

Дело в том, что такие каши имеют высокий гликемический индекс. Также специалист назвала кашу углеводистым и повышающим уровень сахара в крови продуктом. Таким образом, употребляя ее в первой половине дня человек рискует через непродолжительное время вновь столкнуться с голодом.

Похожее действие на организм оказывают хлопья, кроме цельнозерновых. Соломатина отметила, что не стоит на завтрак есть и тост с джемом, поскольку этим можно чрезмерно нагрузить поджелудочную железу.

Нельзя в качестве завтрака употреблять и напитки из фруктов ввиду содержания в них органических кислот и сахара.

”Если фрукт сладкий, там много сахара, быстро повышается уровень глюкозы в крови, тем более после ночи, когда у нас и так в принципе был провал, наш организм переработал уже глюкозу, а мы после этого начинаем пить, и сразу идет взлет уровня глюкозы, выделение инсулина”, — рассказала врач, отметив, что цитрусовые соки также не рекомендованы к употреблению на голодный желудок, поскольку могут негативно сказаться на зубной эмали и слизистой желудка.

Соломатина добавила, что несколько приемов таких продуктов не нанесут существенного вреда, однако регулярное употребление их в качестве первого приема пищи - опасно.