Врач рассказала, что сон на боку помогает избежать болезни Альцгеймера

По словам специалиста, это поза на боку. Во время сна такая поза влияет на глимфатическую систему головного мозга. Эта система является «фильтром», очищающим мозг от скопления химических веществ. Это снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Поза на боку влияет на эффективность работы этой системы, тогда как пребывание во время сна на спине или на животе не имеют такого влияния.

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