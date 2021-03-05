Врач рассказала, что влияет на запоминание снов

Врач отметила, что людей можно поделить на две категории. Люди первой категории помнят, что им снилось, тогда как представители второй свои сны не запоминают.

”Если проснуться в конце сновидения, тогда сон запоминается. Но можно проснуться и сразу после, потому что сновидение заканчивает сонный цикл, и это момент наиболее физиологичного пробуждения. Специфика в этом”, — объяснила врач-сомнолог.

В то же время, существенная часть здоровых людей все же может наблюдать сны. Царева также рассказала, что доля сновидений от общего времени пребывание во сне составляет порядка 20-25%.