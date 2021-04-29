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Врач рассказала, для кого могут быть вредны покрашенные пищевым красителем пасхальные яйца
Да, они далеко не для всех людей безвредны
Накануне праздника пасхи, который пройдёт уже 2 мая, российский врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, для кого яйца, покрашенные пищевым красителем, могут оказаться вредными.
Если мы говорим про здорового человека, то больших проблем со здоровьем пищевые красители не принесут. Если это человек со склонностью к аллергическим заболеваниям или ребенок, то хорошо бы из рациона питания их исключить.
При этом специалист уточнила, что обычному человеку достаточно сложно определить «уровень вредности» добавки, сообщает Москва 24. Связано это с их шифрованием под буквой «Е».
Круглова отмечает, что если человек часто употребляет продукты с пищевыми красителями (газировки, кондитерские изделия с их содержанием), то они могут нанести урон его здоровью.