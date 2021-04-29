Врач рассказала, для кого могут быть вредны покрашенные пищевым красителем пасхальные яйца

При этом специалист уточнила, что обычному человеку достаточно сложно определить «уровень вредности» добавки, сообщает Москва 24. Связано это с их шифрованием под буквой «Е».

Круглова отмечает, что если человек часто употребляет продукты с пищевыми красителями (газировки, кондитерские изделия с их содержанием), то они могут нанести урон его здоровью.