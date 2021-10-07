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Врач рассказала, для кого употребление телятины может быть опасно

А также о том, как лучше готовить этот вид мяса
Казалось бы — телятину сложно назвать вредным продуктом. Но оказалось, что есть определённая категория людей, которым стоит минимизировать употребление данного типа мяса.
Врач рассказала, для кого употребление телятины может быть опасно

По словам диетолога Светланы Фус, телятина содержит в себе пурин — вещество, способствующее накоплению мочевой кислоты. В итоге людям, которые имеют заболевания суставов, стоит серьёзно подумать о количестве съедаемой телятины и любого другого красного мяса, сообщает РИА Новости.

Основной причиной для этого специалист назвала аминокислоты лейцин и аргинин, которые содержатся в составе белка. Они обладают инсулиногенным действием, уточнила Фус.

Вместе с тем важно понимать, что мясо может лишиться части полезных свойств, если его неправильно приготовить. Идеальным вариантом она назвала су-вид (когда пища готовится в вакуумной упаковке при низких температурах), но как альтернативу можно рассмотреть и запекание либо тушение.