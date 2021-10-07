Врач рассказала, для кого употребление телятины может быть опасно

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Врач рассказала, для кого употребление телятины может быть опасноА также о том, как лучше готовить этот вид мяса
Казалось бы — телятину сложно назвать вредным продуктом. Но оказалось, что есть определённая категория людей, которым стоит минимизировать употребление данного типа мяса.
По словам диетолога Светланы Фус, телятина содержит в себе пурин — вещество, способствующее накоплению мочевой кислоты. В итоге людям, которые имеют заболевания суставов, стоит серьёзно подумать о количестве съедаемой телятины и любого другого красного мяса, сообщает РИА Новости.
Основной причиной для этого специалист назвала аминокислоты лейцин и аргинин, которые содержатся в составе белка. Они обладают инсулиногенным действием, уточнила Фус.
Вместе с тем важно понимать, что мясо может лишиться части полезных свойств, если его неправильно приготовить. Идеальным вариантом она назвала су-вид (когда пища готовится в вакуумной упаковке при низких температурах), но как альтернативу можно рассмотреть и запекание либо тушение.