Врач рассказала, к чему могут привести укусы комаров

Также специалист назвала категорию людей, которая больше всего подвержена реакциям на укусы комаров.”Особенно страдают дети, поскольку у них кожа еще достаточно тонкая и комару легче преодолевать своим хоботком барьеры в поисках кровеносных сосудов”, - поделилась Бойко.

По словам специалиста, несмотря на то, что комары все же способны переносить опасные болезни, в наших широтах они лишь вызывают аллергическую реакцию за счет определенного компонента, который содержится в секрете, выделяемом во время укуса. Также Бойко отметила, что аллергия, спровоцированная укусом, исчезает быстро, однако иногда может приводить к температуре и недомоганию. При повторных укусах, в свою очередь, может возникнуть слабость и приступы мигрени.