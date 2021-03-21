Врач рассказала, как бессонница приводит к смерти

Курушина отметила, что одна бессонная ночь приводит к ощущению усталости и разбитости. Уже на второй день человек будет плохо запоминать информацию, а также упадет его способность фокусировать внимание и принимать решения. Третьи-четвертые сутки чреваты эпилептическими приступами, тогда как пятые-шестые и вовсе способны спровоцировать необратимые нарушения работы мозга, вплоть до летального исхода.

В этой связи нельзя запускать это состояние, нужно с ним своевременно бороться. Так, по словам специалиста, необходимо перед сном выключать свет, закрывать шторы и ограничить просмотр телевизоров. Засыпать нужно в комфортной комнате, в которой человек чувствует себя безопасно.