Врач рассказала, как часто нужно проветривать комнату для защиты от вирусов

По её словам, проветривание — профилактика пересыхания слизистых, которые являются первым барьером на пути проникновения вирусов в организм. И важно проветривать не только в условиях коронавируса, но также из-за гриппа и даже обычных ОРВИ.

Специалист отметила, что в любом помещении, где скапливается или проходит большое количество людей, всегда присутствуют вирусные частицы. А когда уровень концентрации патогенов в воздухе становится критическим, появляется опасность заражения.

Романенко рассказала, что проветривать необходимо каждый час, в зимнее время на 10-15 минут. Главное, чтобы проветривание было регулярным. «В идеале надо открывать окна на 10-15 минут каждый час в тех помещениях, где находится большое количество людей. Если такой возможности нет, то надо хотя бы раз в два часа открывать. Если и это не получается, то надо проветривать помещения до начала рабочего дня и во время обеденных перерывов», — посоветовала врач.

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