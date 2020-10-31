Врач рассказала, как COVID-19 может сказаться на психике

По словам врача, переболевшие COVID-19 в тяжелой форме могут столкнуться с посттравматическим стрессом. Причем схожий стресс испытывают участники боевых действий. Помимо инфицированных людей стрессу подвержены и незараженные люди. У них, по словам специалиста, стресс может быть спровоцирован страхом заражения, опасения за родных, а также новым образом жизни. Причем у некоторых на фоне пандемии коронавируса может возникнуть и депрессия.

Однако у людей с коронавирусом встречаются и более тяжелые психические расстройства в виду нейротоксичности вируса. Так, в тяжелой форме у больных могут возникать галлюцинации и бред. В то же время, Караваева отметила, что в целом, людей с подобными проявлениями болезни не много - максимум 2% от всех тяжелобольных.