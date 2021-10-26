Врач рассказала, как есть яйца с максимальной пользой для здоровья

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Врач рассказала, как есть яйца с максимальной пользой для здоровьяИ какими полезными веществами богат продукт
Издание The Times of India пообщалось с диетологом Нмами Агарвал (Nmami Agarwal) на тему правильного способа потребления яиц, который обеспечивает получение максимальной пользы от продукта.
По ее словам, максимальную пользу от яиц можно получить, если есть их целиком. Так, люди, которые едят только белки — ограничивают себя в питательных веществах, большинство из которых как раз содержится в желтках. Употребление яиц целиком, в свою очередь, позволит получить идеальный баланс белка, жира, калорий и пользу для здоровья.
Врач напомнила, что в данном продукте есть витамины А, В5, В12, В2, а также фосфор и селен, повышающие уровень хорошего холестерина.
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Источник: The Times of India