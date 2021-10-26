Врач рассказала, как есть яйца с максимальной пользой для здоровья

По ее словам, максимальную пользу от яиц можно получить, если есть их целиком. Так, люди, которые едят только белки — ограничивают себя в питательных веществах, большинство из которых как раз содержится в желтках. Употребление яиц целиком, в свою очередь, позволит получить идеальный баланс белка, жира, калорий и пользу для здоровья.

Врач напомнила, что в данном продукте есть витамины А, В5, В12, В2, а также фосфор и селен, повышающие уровень хорошего холестерина.

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