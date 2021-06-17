Врач рассказала, как избавиться от утренней отёчности

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Врач рассказала, как избавиться от утренней отёчностиДостаточно лишь следовать небольшому списку рекомендаций
Отёчность, с которой сталкиваешься утром — достаточно частая проблема. Российский врач-косметолог Алиса Шарова рассказала, с чем она связана и как лучше от неё избавиться.
Причиной отёчности специалист назвала особенности строения жировой клетчатки кожи. У некоторых людей она имеет свойство накапливать жидкость, что и приводит к соответствующему неприятному результату, пишет Радио Sputnik.
Для того, чтобы избежать его, врач посоветовала придерживаться здорового образа жизни и не нарушать режим. Также она напомнила, что употребление солёной и острой пищи на ужин только усилят отёчность. Примерно к такому же эффекту приводит и распитие алкоголя.
При этом Шарова заметила, что иногда отёки могут говорить о серьёзном заболевании. В таком случае лучше проверить здоровье почек.