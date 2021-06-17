Врач рассказала, как избавиться от утренней отёчности

Причиной отёчности специалист назвала особенности строения жировой клетчатки кожи. У некоторых людей она имеет свойство накапливать жидкость, что и приводит к соответствующему неприятному результату, пишет Радио Sputnik.

Для того, чтобы избежать его, врач посоветовала придерживаться здорового образа жизни и не нарушать режим. Также она напомнила, что употребление солёной и острой пищи на ужин только усилят отёчность. Примерно к такому же эффекту приводит и распитие алкоголя.

При этом Шарова заметила, что иногда отёки могут говорить о серьёзном заболевании. В таком случае лучше проверить здоровье почек.