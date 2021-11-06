Врач рассказала, как контролировать холестерин после 50 лет

По словам эксперта, холестерин может себя проявлять в любом возрасте, в зависимости от образа жизни и культуры питания, но после 50 лет — становится действительно опасным для жизни. Причина повышенного холестерина — питание, в котором присутствует слишком много насыщенных жиров и трансжиров. Одним из симптомов может быть внезапное онемение, а также слабость в руках или ногах. Так происходит потому, что холестерин формирует бляшки в сосудах, перекрывающие доступ крови к сердцу и мозгу, что, в свою очередь, может привести к сердечному приступу или инсульту.

Показатели, при которых нужно взяться за своё здоровье, — «умеренно повышенный» холестерин в пределах 5–6 ммоль/л, но если он равен 7 ммоль/л и выше, то считается опасным для жизни.

Профилактика заключается в физической активности — тренировках несколько раз в неделю, ходьбе на достаточное расстояние. Не менее важна смена диеты: увеличение в рационе растворимой клетчатки, такой как овсянка, и продуктов, приготовленных из овсяной муки, орехов и семян, а также фруктов, кожицу которых можно есть, например, яблок, груш и ягод.