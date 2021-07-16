Врач рассказала, как кушать на ночь и не толстеть

Так, утолить чувство голода без последствий для тела, можно с помощью нерастворимой клетчатки. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на врача-диетолога Ольгу Деккер.

По словам специалиста, такой «перекус» способен не только избавить вас от голода, но также нормализовать работу кишечника. Связано это с тем, что такая клетчатка проходит через пищеварительный тракт, при этом практически не впитывая воду.

Деккер предложила пять вариантов клетчатки на выбор. При этом все добавки можно купить в аптеке либо заказать через интернет. Чтобы они работали лучше, специалист советует менять их примерно раз в месяц.