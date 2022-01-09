Врач рассказала, как легко вернуться к работе после новогодних праздников

Врач рассказала, как легко вернуться к работе после новогодних праздниковЭто касается даже тех, кто соскучился по работе за время длинных выходных
По словам специалиста, отличным способом снять стресс от возвращения к работе являются умеренные физические нагрузки, такие как йога и медитация.
Если после праздников возникают некая апатия, угнетённое состояние, очень важно уделить время себе, своему эмоциональному и физическому здоровью.
Вместе с этим психолог посоветовала пройти различные расслабляющие процедуры. Именно они помогают справиться с раздражительностью, тревогой и в целом адаптироваться к любому виду стресса.
При этом Потёмкина рассказала, что даже если человек соскучился по работе за время праздников, ему всё равно следует грамотно распределять свои силы. А это значит, не стоит сразу же набрасываться на все задачи — в противном случае энтузиазм может довольно быстро исчезнуть.