Врач рассказала, как легко вернуться к работе после новогодних праздников

Это касается даже тех, кто соскучился по работе за время длинных выходных

Уже завтра начинается первая рабочая неделя в России после новогодних праздников. О том, как легче вернуться к работе после длительного отдыха рассказала врач-психолог Татьяна Потёмкина.