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Врач рассказала, как легко вернуться к работе после новогодних праздников

Это касается даже тех, кто соскучился по работе за время длинных выходных
Уже завтра начинается первая рабочая неделя в России после новогодних праздников. О том, как легче вернуться к работе после длительного отдыха рассказала врач-психолог Татьяна Потёмкина.
Врач рассказала, как легко вернуться к работе после новогодних праздников

По словам специалиста, отличным способом снять стресс от возвращения к работе являются умеренные физические нагрузки, такие как йога и медитация.

Если после праздников возникают некая апатия, угнетённое состояние, очень важно уделить время себе, своему эмоциональному и физическому здоровью.

Татьяна Потёмкина

Вместе с этим психолог посоветовала пройти различные расслабляющие процедуры. Именно они помогают справиться с раздражительностью, тревогой и в целом адаптироваться к любому виду стресса.

При этом Потёмкина рассказала, что даже если человек соскучился по работе за время праздников, ему всё равно следует грамотно распределять свои силы. А это значит, не стоит сразу же набрасываться на все задачи — в противном случае энтузиазм может довольно быстро исчезнуть.

Источник: Lenta.ru
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