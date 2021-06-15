Врач рассказала, как можно вкусно есть и худеть

Наука и технологии
Сегодня в 15:29
Врач рассказала, как можно вкусно есть и худетьОказалось, что это не так уж и сложно
Врач-нутрициолог из Индии Нмами Агарвал раскрыла очень полезный совет для тех, кто пристально следит за своей фигурой. Девушка назвала способ, с помощью которого диету для похудения можно сделать не только полезной, но также вкусной и разнообразной.
По словам Агарвал, большая часть диет очень быстро надоедают, так как не блещут вариативностью продуктов и блюд. Для того, чтобы человек мог очень долго правильно питаться, он должен получать удовольствие от процесса, передаёт слова врача DoctorNDTV.
Для того, чтобы начать наслаждаться полезной едой, девушка посоветовала разнообразить «скучные» диеты специями и приправами. К таковым она отнесла имбирь, чеснок, чёрный перец и чили.
Также врач порекомендовала такие соусы как песто, творог, горчичный соус или имбирно-чесночную пасту.