Врач рассказала, как можно вкусно есть и худеть

Оказалось, что это не так уж и сложно

Врач-нутрициолог из Индии Нмами Агарвал раскрыла очень полезный совет для тех, кто пристально следит за своей фигурой. Девушка назвала способ, с помощью которого диету для похудения можно сделать не только полезной, но также вкусной и разнообразной.