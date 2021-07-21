Врач рассказала, как можно вылечить гастрит без таблеток

Фрай сообщила, что пыталась вылечиться от гастрита на протяжении 30 лет. Окончательно избавиться от этого хронического заболевания ей помогло употребление растительной еды и уменьшение мяса в рационе. Специалист обратила внимание на результаты научной работы ВОЗ, в котором было доказано негативное влияние употребления красного мяса на развитие рака кишечника.

“Человек по природе своей не хищник, поэтому наш желудочно-кишечный тракт не приспособлен для переваривания обильной мясной пищи. У нас слишком длинные кишечники и не такая высокая кислотность желудочного сока, как у настоящих хищников. Недопереваренные белки начинают разлагаться путем гниения, выделяют токсины и повреждают стенки ЖКТ”, — напомнила Фрай.

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