Врач рассказала, как можно вылечить гастрит без таблеток

Врач рассказала, как можно вылечить гастрит без таблетокДля этого нужно скорректировать свой рацион
Фрай сообщила, что пыталась вылечиться от гастрита на протяжении 30 лет. Окончательно избавиться от этого хронического заболевания ей помогло употребление растительной еды и уменьшение мяса в рационе. Специалист обратила внимание на результаты научной работы ВОЗ, в котором было доказано негативное влияние употребления красного мяса на развитие рака кишечника.
“Человек по природе своей не хищник, поэтому наш желудочно-кишечный тракт не приспособлен для переваривания обильной мясной пищи. У нас слишком длинные кишечники и не такая высокая кислотность желудочного сока, как у настоящих хищников. Недопереваренные белки начинают разлагаться путем гниения, выделяют токсины и повреждают стенки ЖКТ”, — напомнила Фрай.
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