Врач рассказала, как не набрать вес при малоподвижном образе жизни

Так, по словам специалиста, даже лежа можно заниматься различной физической активностью, а при соблюдении определенного рациона можно и вовсе ограничить набор веса.

“Конечно, можно даже на диване делать определенные упражнения. Например, велосипед, упражнения с резиночкой или качать пресс. Можно из-за всех сил напрячь все мышцы, втянуть пресс, ягодицы, максимально так продержаться, затем расслабить тело. В балете, например, так делают. Если ты стоишь у станка, ты должен стоять так, чтобы с тебя пот стекал, тебе было жарко”, — поделилась врач.

Что касается рациона питания, то для похудения лучше отдавать предпочтение малокалорийным продуктам, богатых водой, клетчаткой и с минимальным количеством сахара.