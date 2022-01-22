Врач рассказала, как определить коронавирус по изменениям кожи

Так, по словам специалиста, COVID-19 вполне успешен в том, чтобы вызывать различные обострения кожных заболеваний. При этом при разных штаммах инфекции больные сталкиваются с одними и теми же одинаковыми дерматологическими симптомами.

Сообщается, что самый частый из них — это токсическая эритема, характеризующаяся появлением синюшных пятен на коже. Также возможно поражение слизистых полости рта, что выльется в появление пузырей во рту. Но это, отмечает Вертиева, происходит достаточно редко.

Вторым наиболее распространённым «кожным» симптомом коронавируса является крапивница.