Врач рассказала, как определить коронавирус по изменениям кожи

Врач рассказала, как определить коронавирус по изменениям кожиЕсть два самых часто встречающихся таких изменения
Так, по словам специалиста, COVID-19 вполне успешен в том, чтобы вызывать различные обострения кожных заболеваний. При этом при разных штаммах инфекции больные сталкиваются с одними и теми же одинаковыми дерматологическими симптомами.
Сообщается, что самый частый из них — это токсическая эритема, характеризующаяся появлением синюшных пятен на коже. Также возможно поражение слизистых полости рта, что выльется в появление пузырей во рту. Но это, отмечает Вертиева, происходит достаточно редко.
Вторым наиболее распространённым «кожным» симптомом коронавируса является крапивница.
Коронавирус сам по себе может вызвать обострение кожных заболеваний. Мы видим обострение или впервые начинающиеся псориазы, много пациентов с витилиго на коронавирус, мы видим обострение атопического дерматита.