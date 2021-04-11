Наука и технологии
Сегодня в 16:28
Врач рассказала, как переизбыток воды может привести к смерти
Да и в целом негативно сказаться на состоянии человека
Врач-нефролог из России Анна Коробкина рассказала, как именно переизбыток воды в организме может привести не только к заболеваниям, но даже и к смерти.
По словам специалиста, водная интоксикация — вполне реальная проблема, при которой может снизиться концентрация электролитов. Они, как пишет телеканал Звезда, способствуют продвижению в клетки организма необходимых питательных веществ, а также выводу различных продуктов обмена.
В итоге, когда выпитой воды за раз слишком большое, человек может столкнуться с проблемами. Также он может столкнуться с ними в виде повышения катаболизма белка. Оно создаёт опасные условия для сердца из-за снижения уровня калия в крови.
Если снижается уровень калия в крови, нарушается его проводимость, и может возникнуть остановка сердца.