Врач рассказала, как переизбыток воды может привести к смерти

По словам специалиста, водная интоксикация — вполне реальная проблема, при которой может снизиться концентрация электролитов. Они, как пишет телеканал Звезда, способствуют продвижению в клетки организма необходимых питательных веществ, а также выводу различных продуктов обмена.

В итоге, когда выпитой воды за раз слишком большое, человек может столкнуться с проблемами. Также он может столкнуться с ними в виде повышения катаболизма белка. Оно создаёт опасные условия для сердца из-за снижения уровня калия в крови.