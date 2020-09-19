Врач рассказала, как похудеть без диет

Сама методика строится на составе тарелки, за счет чего и получила такое название. По словам врача, 50% тарелки должны составлять овощи, 25% - белки, в числе которых яйца, рыба, морепродукты, постное мясо, а также бобовые. В то же время, порядка 25% содержимого тарелки должны составлять сложные углеводы, к примеру, паста, рис или цельнозерновой хлеб. Приемлема небольшая порция оливкового масла, авокадо и орехов.

Специалист сообщила, какую ошибку совершают люди в попытках сбросить лишний вес: