Врач рассказала, как правильно есть апельсин

Об этом специалист рассказала в эфире радио Sputnik. Она отметила, что апельсины способствуют укреплению иммунитета, а также положительно сказываются на работе сосудов, внешнем виде кожи и зрении. По словам врача, в большом апельсине находится две суточные нормы витамина.

Для получения максимальной пользы от апельсина врач порекомендовала есть его целиком, не деля его на кусочки, колечки и не делая из него сок

“Нарезание – это соприкосновение витамина C с железом, с ножом, то есть идет окисление витамина С, и мы теряем его часть”, — поделился Перевалова. Кроме того, она добавила, что полезно есть его также вместе с перегородками и кожурой.

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