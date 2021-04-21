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Врач рассказала, как правильно есть апельсин

Она посоветовала не нарезать цитрусовые
Выяснилось, что от того, каким образом человек употребляет апельсин, зависит сколько в конечном итоге пользы он от него получит. Врач-диетолог Ольга Перевалова рассказала, как правильно есть этот фрукт.

Об этом специалист рассказала в эфире радио Sputnik. Она отметила, что апельсины способствуют укреплению иммунитета, а также положительно сказываются на работе сосудов, внешнем виде кожи и зрении. По словам врача, в большом апельсине находится две суточные нормы витамина.

Для получения максимальной пользы от апельсина врач порекомендовала есть его целиком, не деля его на кусочки, колечки и не делая из него сок

Нарезание – это соприкосновение витамина C с железом, с ножом, то есть идет окисление витамина С, и мы теряем его часть”, — поделился Перевалова. Кроме того, она добавила, что полезно есть его также вместе с перегородками и кожурой.

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