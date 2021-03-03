Врач рассказала, сколько шоколада можно съесть за день
По словам Соломатиной, в обычной ситуации приемлемо съесть один-два кусочка шоколада в день. В то же время, допустимо употребление и целой плитки, однако лишь в определенных случаях - при сильных физических или умственных нагрузках. Врач отметила, что при этом шоколад не должен выступать в качестве единственного приема пищи.
Специалист порекомендовала употреблять дорогой натуральный шоколад, в составе которого минимум посторонних ингредиентов и максимум какао. Такая сладость способна положительно сказаться на здоровье. В частности, снизить давление и успокоить. Кроме того, в его составе есть компоненты, способные защитить от старения.
Очень важно правильно есть шоколад: его нужно рассасывать, не просто жевать. Это поможет не только лучше прочувствовать его вкус, но в таком случае его не захочется съесть больше. В то же время мы получим максимальную пользу и удовольствие.