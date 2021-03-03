ferra.ru
Наука и технологии
Сегодня в 08:25

Врач рассказала, сколько шоколада можно съесть за день

И как его правильно есть
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно есть шоколад. Помимо прочего специалист сообщила, сколько шоколада за день можно съесть без вреда для здоровья.

По словам Соломатиной, в обычной ситуации приемлемо съесть один-два кусочка шоколада в день. В то же время, допустимо употребление и целой плитки, однако лишь в определенных случаях - при сильных физических или умственных нагрузках. Врач отметила, что при этом шоколад не должен выступать в качестве единственного приема пищи.

Специалист порекомендовала употреблять дорогой натуральный шоколад, в составе которого минимум посторонних ингредиентов и максимум какао. Такая сладость способна положительно сказаться на здоровье. В частности, снизить давление и успокоить. Кроме того, в его составе есть компоненты, способные защитить от старения.

Очень важно правильно есть шоколад: его нужно рассасывать, не просто жевать. Это поможет не только лучше прочувствовать его вкус, но в таком случае его не захочется съесть больше. В то же время мы получим максимальную пользу и удовольствие.

Елена Соломатина
врач-диетолог
Автор: Лилик Ми