Врач рассказала, сколько шоколада можно съесть за день

По словам Соломатиной, в обычной ситуации приемлемо съесть один-два кусочка шоколада в день. В то же время, допустимо употребление и целой плитки, однако лишь в определенных случаях - при сильных физических или умственных нагрузках. Врач отметила, что при этом шоколад не должен выступать в качестве единственного приема пищи.

Специалист порекомендовала употреблять дорогой натуральный шоколад, в составе которого минимум посторонних ингредиентов и максимум какао. Такая сладость способна положительно сказаться на здоровье. В частности, снизить давление и успокоить. Кроме того, в его составе есть компоненты, способные защитить от старения.