Врач рассказала, как противостоять желанию поесть сладкое

Об этом сообщается в NDTV. Так, по словам врача, желание съесть что-то сладкое может быть обусловлено дефицитом жидкости в организме. Также тянуть к сахару может и из-за голода. Поэтому, одним из способов противостоянию желанию поесть сладкого, является употребление необходимого количества воды и пищи, богатой белком и клетчаткой.

Также побороть тягу к сладкому можно фруктами и сухофруктами. В то же время, врач советует ограничить употребление пищи с рафинированными углеводами и ненатуральными подсластителями в составе.

Специалист отметила, что если желание съесть сладкое велико, можно отказаться от него не сразу, но поэтапно. Сперва уменьшить его количество в рационе, а впоследствии кушать его порционно, желательно по праздникам.