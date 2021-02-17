Наука и технологии
Сегодня в 14:38
Врач рассказала, как противостоять желанию поесть сладкое
С помощью фруктов и не только
Врач-диетолог Пуджа Мальхотра рассказала, как противостоять желанию поесть сладкое. По ее словам, есть несколько способов обмануть организм.
Об этом сообщается в NDTV. Так, по словам врача, желание съесть что-то сладкое может быть обусловлено дефицитом жидкости в организме. Также тянуть к сахару может и из-за голода. Поэтому, одним из способов противостоянию желанию поесть сладкого, является употребление необходимого количества воды и пищи, богатой белком и клетчаткой.
Также побороть тягу к сладкому можно фруктами и сухофруктами. В то же время, врач советует ограничить употребление пищи с рафинированными углеводами и ненатуральными подсластителями в составе.
Специалист отметила, что если желание съесть сладкое велико, можно отказаться от него не сразу, но поэтапно. Сперва уменьшить его количество в рационе, а впоследствии кушать его порционно, желательно по праздникам.