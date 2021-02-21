Врач рассказала, как сбросить вес за две недели без изнурительных диет

В частности, этот способ подразумевает потребление достаточного количества воды. Нормой можно назвать 30 миллилитров воды на килограмм веса тела. Врач отметила, что пить воду лучше всего до еды и в промежутках между ее употреблением. В противном случае вода может разбавить желудочный сок, что плохо скажется на пищеварении.

Специалист также отметила необходимость ограничить потребление дрожжевого хлеба и молочных продуктов. Такой хлеб в рационе чреват отеками и вздутием, тогда как молочные продукты с возрастом плохо усваиваются и нагружают функционирование почек.

Для сброса веса уменьшить в рационе стоит и животный белок, в частности мясо. Врач порекомендовала чередовать курицу с рыбой и растительным белком, которым богата фасоль, нут и чечевица. Рацион должен включать в себя фрукты и овощи, а перекусы можно заменить орехами, сухофруктами и злаковыми батончиками.

”Если вы будете придерживаться всех этих правил, за две недели похудеть удастся примерно на пять-восемь килограмм”, — заключила Бурлакова.