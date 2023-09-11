Врач рассказала, как спирт в квасе влияет на человека

Квас, который многие считают безалкогольным напитком, может содержать алкоголь, предупреждают эксперты. Напиток становится опьяняющим, если его выпить в больших количествах. Исследователи также подчёркивают, что некорректное хранение и транспортировка кваса могут увеличить содержание алкоголя в нем.

Эксперты советуют быть осторожными при употреблении кваса, особенно в больших количествах. Даже небольшое количество кваса может вызвать положительное значение на алкотестере, что может привести к проблемам с законом для водителей. Кроме того, квас не рекомендуется людям с желудочно-кишечными проблемами, лишним весом, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом из-за содержания большого количества сахара.

Эксперты также подчёркивают, что неправильное транспортирование и хранение кваса может способствовать его брожению и увеличению содержания алкоголя. Поэтому важно обращать внимание на условия хранения и транспортировки этого напитка.