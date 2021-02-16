Врач рассказала, как справиться с тягой к сладкому во время похудения

Основной причиной тяги к сладкому специалист называет обезвоживание, пишет NDTV. Чтобы справиться с ним, необходимо пить достаточное количество воды. Также для уменьшения тяги к сладкому, диета должна содержать в себе пищу, богатую белком и пищевыми волокнами.

Ещё одним важным моментом, по словам врача, является наличие завтрака, обеда и прочих «основных приёмов пищи» в режиме дня. И хоть между ними и можно перекусывать, основной акцент должен быть сделан именно на них.

Заменить сладкие продукты можно фруктами, изюмом, курагой или сушёными финиками. Они, по словам диетолога, полезнее и способны утолить тягу к сладкому.