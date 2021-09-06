Врач рассказала, как строгие диеты мешают похудеть

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Сегодня в 10:23
Врач рассказала, как строгие диеты мешают похудетьИ как это вредит сну
Врач-диетолог Сьюзи Сойер сообщила, каким образом диеты, направленные на похудение, напротив, мешают этому процессу.
По словам специалиста, именно строгие ограничения в еде и мешают похудеть. Так, полный отказ от многих продуктов чреват невыносимым желанием, которое со временем не успокаивается. Если человек на строгой диете живет с людьми, которые ни в чем себя не ограничивают, тяга к “вредной” еде будет только усиливаться.
“Многие люди, сидящие на диете, говорят, что они "все время голодны" из-за снижения сытости и подавления выработки лептина, "гормона сытости". Это часто отрицательно влияет на режим сна, так как мозг очень занят едой, которая запрещена”, — поделилась врач.
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