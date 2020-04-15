Врач рассказала, как уменьшить вред от частого мытья рук

Сообщается, в связи с частым мытьем рук кожа постепенно теряет жировую прослойку, которая ответственна за предотвращение повреждений. ”Микротрещины являются “входными воротами” для различных инфекционных агентов. При потрескавшейся, пересушенной коже могут возникнуть вирусные заболевания, наиболее частое из них — вульгарные бородавки кожи руки”, — отмечает Евдокимова.

Так, для того, чтобы обеспечить восстановление кожи от вреда, обусловленного частым мытьем рук, необходимо пользоваться увлажняющими кремами, причем делать это по пять -шесть раз ежедневно. Кроме того, для профилактики также рекомендуется уделить вытиранию рук после мытья особое внимание. Эксперт отметила, что наиболее оптимальным временем для восстановления кожи является ночь. Именно ночью лучше всего использовать маски-перчатки, которые могут оказать положительное влияние на пересушенную и раздраженную кожу. К слову, такую маску можно приготовить из подручных средств, к примеру подойдет смесь из масла, молока и сметаны.