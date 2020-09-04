Врач рассказала, как жареная на масле пища вызывает старение

Врач, ссылаясь на исследование ученых из университета Наварры в Испании, отметила, что ультраобработанная еда, в частности жареное мясо и фастфуд, способны провоцировать преждевременное старение клеток при регулярном употреблении. По словам специалиста, дело в том, что продукты, которые подверглись жарке на масле, способствуют образования канцерогенов, разрушующих коллаген.

”Когда человек злоупотребляет вредной пищей — бургерами, жареной картошкой, сладостями или хлопьями, — в коллагене начинают образовываться шипки, кожа становится дряблой и вскоре покрывается морщинами”, — поделилась врач.

Что касается продуктов, помогающих в борьбе со старением, в их число Соломатина отнесла морковь, помидоры, шпинат, жирные сорта рыбы. По словам специалиста, при отсутствии противопоказаний, прием данных продуктов просто необходим. Кроме того, оказывать положительное влияние способны оливковое масло, виноград, орехи, имбирь, свекла, сельдерей и авокадо.