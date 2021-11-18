Врач рассказала, какая еда помогает бороться с целлюлитом

Но бывает, что целлюлит приносит скорее психологический дискомфорт из-за избыточного проявления. Это связано с лишним весом, отёчностью, слабо развитой мышечной тканью и сниженным тонусом подкожно-жировой клетчатки.

Бороться с этим нужно не с помощью специальных диет, а сбалансированным питанием, физической активностью, меньшим потреблением соли.

В отношении рациона Тараско посоветовала съедать в сутки по четыре-восемь порций овощей, перейти на нежирный белок, употреблять растительные масла, орехи.

Чтобы снять отёчность, лучше отказаться от колбасы, фастфуда, чипсов, кетчупов. Избыток молочных продуктов и алкоголь тоже усиливают проявление целлюлита. Из организма хорошо выводят лишнюю жидкость овощи и биодобавки с высоким содержанием магния и калия, сухофрукты и зелень.