Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 31 марта 2024, 19:18
1 мин.

Врач рассказала, какие болезни может спровоцировать укус клеща

Помимо всем известного энцифалита
Россиянам рассказали, какие болезни, помимо энцефалита и болезни Лайма могут быть вызваны укусом клеща
Врач рассказала, какие болезни может спровоцировать укус клеща
© Victor Grabarczyk

Клещевой энцефалит может вызвать серьёзные проблемы с психикой и нервной системой, включая паралич, как сообщила врач Юлия Юнкерова.

Эта болезнь часто приводит к инвалидизации, в 90% случаев, проявляясь в параличах или парезах, а также может вызвать эпилепсию и психические расстройства. Клещи активизируются уже при низких температурах и скрываются не только в высокой траве, но и на тропинках.

Чтобы предотвратить заболевание, существует методика пост-контактной профилактики, включающая введение иммуноглобулина в первые 72 часа после укуса. Однако эффективность этого метода составляет лишь около 50%. Единственный надёжный способ защититься — пройти вакцинацию, которая значительно снижает риск серьёзного течения заболевания.

Источник:gazeta.ru
Автор:Николай Шелофастов
Теги:
#В России
,
#наука
,
#медицина
,
#здоровье