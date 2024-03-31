Врач рассказала, какие болезни может спровоцировать укус клеща

Клещевой энцефалит может вызвать серьёзные проблемы с психикой и нервной системой, включая паралич, как сообщила врач Юлия Юнкерова.

Эта болезнь часто приводит к инвалидизации, в 90% случаев, проявляясь в параличах или парезах, а также может вызвать эпилепсию и психические расстройства. Клещи активизируются уже при низких температурах и скрываются не только в высокой траве, но и на тропинках.

Чтобы предотвратить заболевание, существует методика пост-контактной профилактики, включающая введение иммуноглобулина в первые 72 часа после укуса. Однако эффективность этого метода составляет лишь около 50%. Единственный надёжный способ защититься — пройти вакцинацию, которая значительно снижает риск серьёзного течения заболевания.