Врач рассказала, какие болезни может вызвать кондиционер

Так, например, кондиционер может спровоцировать развитие ангины, аллергии и легионеллеза. Но также, сообщает РИА Новости, охлаждающий девайс способен привести и к обострению хронических заболеваний органов дыхания и глаз.

Вместе с тем, по словам Тихоновой, через кондиционер могут распространяться заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем. В связи с этим врач посоветовала не находиться в помещении с включенным кондиционером весь день, а также держать температуру в помещении выше 18 градусов. Наиболее оптимальной температурой она назвала 21-23 градуса.