Наука и технологии
Сегодня в 11:32
Врач рассказала, какие болезни может вызвать кондиционер
Оказалось, что всё далеко не так однозначно
Российский врач-эпидемиолог группы компаний «Инвитро» Дарья Тихонова рассказала о том, какие болезни может вызвать использование кондиционеров. Оказалось, что речь может идти как о «разовых» заболеваниях, так и о хронических.
Так, например, кондиционер может спровоцировать развитие ангины, аллергии и легионеллеза. Но также, сообщает РИА Новости, охлаждающий девайс способен привести и к обострению хронических заболеваний органов дыхания и глаз.
Вместе с тем, по словам Тихоновой, через кондиционер могут распространяться заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем. В связи с этим врач посоветовала не находиться в помещении с включенным кондиционером весь день, а также держать температуру в помещении выше 18 градусов. Наиболее оптимальной температурой она назвала 21-23 градуса.