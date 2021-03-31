Врач рассказала, какие болезни можно заподозрить по ногтям

Она отметила, что в здоровом состоянии ногти должны выглядеть гладкими и блестящими. Более того, они представляют из себя очень чувствительную к разным изменениям в организме человека структуру. Меняться ноготь может ввиду сердечно-сосудистых болезней и не только.

”При такой тяжелой патологии, как атеросклероз, форма ногтей обязательно будет изменена, включая продольную и поперечную исчерченность. Ногти могут меняться при легочных заболеваниях, болезнях эндокринной системы”, — рассказала специалист.

Помимо прочего состояние ногтей может ухудшиться и из-за почечной недостаточности. В частности, в данном случае может меняться их цвет. В то же время, белые пятна могут говорить о недостатке ряда витаминов, в числе которых А, B3 и B6.