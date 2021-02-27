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Врач рассказала, какие фрукты лучше исключить из рациона
И какие есть стоит
Врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала, какие фрукты лучше исключить из рациона. Так, по ее словам, к проблемам со здоровьем может привести употребление мягких фруктов. Дело в том, что они богаты фруктозой.
Специалист посоветовала кушать жесткие, сочные фрукты. Также она отметила, что употребление экзотических плодов чревато аллергическими реакциями, однако это практически не относится к таким фруктам, как манго, киви, бананы и ананасы. Плодом, который является полезным для всех групп людей был назван лимон.
”В нем шестикомпонентная система витамина С, которая имеет в своем составе огромное количество биофлавоноидов и пектины. И вот эти кислоты — удивительные, особенно для пожилых людей и людей с пониженной кислотной активностью в желудке”, — рассказала Мойсенко.