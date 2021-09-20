Врач рассказала, какие люди больше остальных подвержены сердечно-сосудистым болезням

Так, больше остальных этим болезням подвержены страдающие от сахарного диабета люди. Объясняется это тем, что у таких пациентов повышен уровень холестерина и нарушен липидный баланс, что, в свою очередь, и отражается негативно на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Также врач рассказала, кто с такими болезнями сталкивается раньше — мужчины или женщины.

“У мужчин сердечно-сосудистые заболевания развиваются раньше, чем у женщин. Если говорить о сочетании онкологического заболевания и сердечно-сосудистого, то здесь фактором риска является женский пол, у женщин осложнения возникают чаще”, — отметила Козлова.

Также повышенные риски сердечно-сосудистых болезней есть у людей, прошедших курс процедур химио- и лучевой терапии, пожилых людей, а также тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.