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Врач рассказала, какие "полезные продукты" мешают сбросить вес
Как оказалось, бывает и такое, что реклама врет
Российский врач-диетолог Роса Мария Эспиноза рассказала, какие "полезные продукты" мешают сбросить вес. Как оказалось, далеко не все то, что мы считаем полезным, положительно сказывается на нашем телосложении.
Так, по словам специалиста, зачастую покупатели причисляют к полезным и низкокалорийным те продукты питания, которые таковыми на деле не являются:
На многих упаковках хлопьев для завтрака изображен силуэт стройной женщины, и потребители часто полагают, что эти сухие завтраки цельные и низкокалорийные.
На деле же подобные продукты зачастую содержат огромное количество сахара, при этом в них также отсутствует необходимая для насыщения клетчатка. В числе полезных советов, которые дала Мария Эспиноза, можно отметить рекомендацию по избежанию покупки магазинной томатной пасты — вместо этого диетолог советует готовить данный продукт дома.