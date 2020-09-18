Врач рассказала, какие "полезные продукты" мешают сбросить вес

На деле же подобные продукты зачастую содержат огромное количество сахара, при этом в них также отсутствует необходимая для насыщения клетчатка. В числе полезных советов, которые дала Мария Эспиноза, можно отметить рекомендацию по избежанию покупки магазинной томатной пасты — вместо этого диетолог советует готовить данный продукт дома.