Врач рассказала, какие продукты лучше всего возбуждают сексуальное желание

По мнению специалиста, отличным вариантом для «вечера с продолжением» могут выступить блюда с морепродуктами — в них содержится много белков и цинка. Лучше всего подойдут сырые устрицы с лимонным соком. Правда, стоит помнить, что морепродукты являются сильным аллерген, так что с ними нужно быть осторожнее.

Также цинком и белками богаты грибы. Артишоки, например, усилят приток крови к половым органам. Подобным эффектом, по словам Денисовой, обладают и приправы, такие как кардамон, карри, имбирь и красный перец.

При этом врач разделила продукты и по уровню воздействия на мужчин и женщин. Так, мужчины получают наибольший эффект от употребления в пищу моллюсков, зелени, а также орехов с кофе. Женский организм более падок на сельдерей, фрукты и сладкое.