Врач рассказала, какие продукты могут снизить риск заболевания коронавирусом

Речь идёт о яйцах, рыбе, мясе птицы и прочих белковых продуктах с одной особенностью — они нежирные, пишет URA.RU. Связано это с тем, что они помогают поддерживать хороший иммунитет. А уже он, в дальнейшем, и борется с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что ранее другой российский учёный и академик РАН Виктор Тутельян заявил, что пациенты с COVID-19 будут чувствовать себя лучше, если заменят мясо в рационе на рыбу и молочные продукты. При этом такая диета будет полезна как болеющим в данный момент, так и тем, кто находится на этапе «после болезни».