Врач рассказала, какие продукты могут снизить риск заболевания коронавирусом

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Врач рассказала, какие продукты могут снизить риск заболевания коронавирусомСамое приятное, что все они вполне доступные
В сети появилась интересная информация, которой поделилась российский врач-диетолог Марина Макиша. Он раскрыла продукты, употребление которых может снизить риск заболеть COVID-19.
Речь идёт о яйцах, рыбе, мясе птицы и прочих белковых продуктах с одной особенностью — они нежирные, пишет URA.RU. Связано это с тем, что они помогают поддерживать хороший иммунитет. А уже он, в дальнейшем, и борется с коронавирусной инфекцией.
Напомним, что ранее другой российский учёный и академик РАН Виктор Тутельян заявил, что пациенты с COVID-19 будут чувствовать себя лучше, если заменят мясо в рационе на рыбу и молочные продукты. При этом такая диета будет полезна как болеющим в данный момент, так и тем, кто находится на этапе «после болезни».