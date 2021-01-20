Врач рассказала, какие продукты не стоит есть при перепаде температур

Врач сообщил, что при перепаде температуре стоит отказаться от жирной еды и копченых продуктов. Также не стоит есть соленья и пить спиртные напитки. По мнению Тяжельникова, лучше всего отдать предпочтение фруктам и овощам, которые оснащены микроэлементами и витаминами. В число напитков, которые рекомендуются в этот период, специалист отнес морсы и травяной чай.

Помимо прочего врач посоветовал уменьшить любые физические активности при перепаде температур. Он отметил важность ограничения активных занятий спортом в этот период, а также перелетов, вождения и других действий, для осуществления которых необходима концентрация внимания.