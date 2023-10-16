Врач рассказала, какие витамины нужны пожилым

Пожилые люди часто не получают достаточно важных витаминов, которые важны для их здоровья и благополучия. Это подтверждается врачем-терапевтом Татьяной Романенко, которая выделила несколько основных биологически активных добавок, которых часто не хватает пожилым.

Согласно Романенко, витамин C является ключевым витамином, от которого страдает множество пожилых людей. Этот витамин не только поддерживает здоровье сосудов, но также помогает предотвратить опасные заболевания, такие как рак.

Помимо витамина C, представители старшего поколения также часто испытывают нехватку витаминов группы B, A и D, что может сказаться на их нервной системе, зрении и общем здоровье. Эксперт советует пожилым людям обратиться к врачу перед началом приёма витаминов и пройти анализы, чтобы точно определить, какие добавки им необходимы для поддержания здоровья.

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