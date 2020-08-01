Врач рассказала, каким людям есть персики и абрикосы опасно для здоровья

По словам врача, персики и абрикосы не стоит есть людям с сахарным диабетом, повышенной кислотностью желудка, а также людям с лишним весом. С осторожностью стоит употреблять данные фрукты во время обострения желудочно-кишечных заболеваний, панкреатита и гастрита. Более того, даже в ремиссии позволить себе персики и абрикосы можно лишь в минимальных количествах. Персики, равно как и абрикосы, являются аллергенными, в связи с чем давать их детям следует с осторожностью.

В целом же, персики и абрикосы полезны для здоровья. ”И в персиках, и в абрикосах много антиоксидантов, флаваноидов, которые помогают нам бороться с онкологическими заболеваниями, нормализовать артериальное давление и держать в тонусе стенки сосудов. Персики — это также хороший источник магния и калия. Особенно они полезны тем, кто страдает судорогами в ногах. Судороги — яркий симптом дефицита магния и калия. А еще магний помогает бороться со стрессом и положительно влияет на выработку инсулина”, — поделилась Кононенко.