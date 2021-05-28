Врач рассказала, каким людям стоит отказаться от яблок и клубники

Кононенко отметила, что сезонные фрукты и ягоды могут быть опасны для страдающий от аллергии людей. В то же время, довольно продолжительное время они могут себя не проявлять. В этой связи намекать на аллергию может реакция на цветение особых трав и растений.

“Если есть какие-то реакции в период активного цветения березы, ольхи, лещины, то лучше исключить из рациона все косточковые фрукты — яблоки, персики, абрикосы, груши, а также все, что относится к семейству розовых — клубнику, малину, вишню”, — предупредила врач.

Помимо прочего она обратила внимание и на то, что аллергия на злаковые травы может быть предвестником реакции на землянику и клубнику, а если организм реагирует на цветение лебеды, полыни и амброзии это может говорить о непереносимости дынь и арбузов.