Врач рассказала, какой овощ идеально подходит для снижения веса

Так, по словам специалиста, обыкновенный кабачок является отличным продуктом для избавления от лишнего веса, так как он содержит в себе крайне малое количество калорий и при этом может похвастаться немалым запасом витаминов.

”Это идеальный овощ для снижения веса. Они имеют низкую энергетическую ценность, но при этом создают долгое ощущение сытости. На 100 граммов приходится всего около 20 килокалорий”, - заявила диетолог.

Также она добавила, что кабачок имеет свойство улучшать стул, сокращать уровень вредного холестерина, а также уменьшать такое неприятное свойство организма как отечность. В числе положительных качеств овоща также можно назвать большое содержание витаминов В1, В2, С, РР, А, а также полезных микроэлементов — калия, магния, цинка, серы, натрия и фосфора.