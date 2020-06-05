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Врач рассказала, какой суп опасен для людей с болезнями сердца
Более того, не стоит его есть и людям, страдающим заболеваниями ЖКТ
Врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала, какой суп опасен для людей с болезнями сердца.
Так, по словам эксперта, из супов наибольшую угрозу для людей, имеющих болезни сердца, представляет солянка. Кроме того, опасен он также и для людей с ожирением и гипертонией. Его опасность для людей с вышеописанными заболеваниями обусловлена богатым содержанием насыщенных жиров в ингредиентах супа, а именно в колбасах, сосисках и копченостях.
Кроме того, эксперт также отметила, что для людей с гастритом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также болезнями поджелудочной железы данный суп также не рекомендован, поскольку в нем содержатся лимон, каперсы и соленья. По словам врача, в целом, людям, имеющим проблемы с ЖКТ, не стоит употреблять солянку, поскольку она имеет довольно агрессивный состав.