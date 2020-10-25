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Врач рассказала, какую еду не стоит заказывать на дом
А также о том, какой еде стоит отдавать предпочтение при оформлении заказа
Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала россиянам, какую еду не стоит заказывать на дом, чтобы не навредить своему здоровью. Также она поделилась, какую еду можно позволить заказать.
Если мы говорим про пиццу и всякие пирожки, то однозначно нет. Люди на самоизоляции будут от такой еды полнеть. А из-за фастфуда с алкоголем у меня масса пациентов с серьезными случаями панкреатита. Поджелудочная железа, кстати, дает самые сильные боли в желудочно-кишечном тракте.
Кроме того, врач отметила, что употребление высококалорийных жирных блюд может спровоцировать сильный приступ панкреатита. В частности, рискуют люди с камнем в желчном пузыре.
В то же время, отдавать предпочтение при доставке еды на дом следует средиземноморской кухне, богатой овощами и морепродуктами. По словам врача, в таких блюдах, как минимум, есть большое количество клетчатки.