Врач рассказала, какую еду не стоит заказывать на дом

Кроме того, врач отметила, что употребление высококалорийных жирных блюд может спровоцировать сильный приступ панкреатита. В частности, рискуют люди с камнем в желчном пузыре.

В то же время, отдавать предпочтение при доставке еды на дом следует средиземноморской кухне, богатой овощами и морепродуктами. По словам врача, в таких блюдах, как минимум, есть большое количество клетчатки.