Врач рассказала, кому можно пить три литра воды в день

По словам Денисовой, полезным является употребление полутора-двух литров воды в день. Пить два с половиной или и вовсе три литра в день можно лишь тем людям, которые активно тренируются.

“Больший объем противопоказан пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы, например, сердечной недостаточностью, а также людям со склонностью к образованию отеков на ногах”, — предупредила врач. Она также добавила, что чрезмерное употребление воды пожилыми людьми чревато возникновением отеков всего тела. Кроме того, больше двух литров воды в день не стоит пить людям, страдающим от болезней почек.

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