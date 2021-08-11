Врач рассказала, кому не стоит есть арбуз и дыню

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Врач рассказала, кому не стоит есть арбуз и дынюЛюдям с болезнями ЖКТ и не только
Издание РИА Новости опубликовало материал, ссылаясь на врача-диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонины Стародубовой, в котором были названы категории людей, которым стоит ограничить употребление арбуза и дыни.
В частности, опасность могут представлять эти продукты для людей, страдающих от болезней ЖКТ с диспепсическими явлениями и мочекаменной болезни.
“Арбуз и дыня не рекомендуются или разрешаются с осторожностью при: заболеваниях ЖКТ с диспепсическими явлениями, мочекаменной болезни, сахарном диабете, индивидуальной непереносимости”, — предупредила россиян специалист.
Стародубова отметила, что даже самый полезный продукт может навредит организму, что зависит от ряда факторов: качества, объема съеденного, а также условий его выращивания и не только.
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