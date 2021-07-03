Врач рассказала, кому опасно принимать контрастный душ

Об этом рассказала врач-кардиолог Мария Беневская. Так, по словам специалиста, контрастный душ нельзя принимать страдающим от болезней сердца и сосудов людям. Дело в том, что холодная вода может спровоцировать в их состоянии резкий спазм, что, в свою очередь, чревато сердечным приступом и инсультом.

Для здоровых людей, при этом, контрастный душ бывает очень полезным. Так, люди, которые регулярно его принимают тренируют таким образом сердечно-сосудистую систему.

“Под воздействием холодной воды поверхностные сосуды сужаются, чтобы защитить организм от потери тепла. В жару, наоборот, происходит расширение сосудов, близких к поверхности тела, - это позволяет избежать перегрева”, — поделилась врач.